「F-16失事」扯不審預算 芯反問：總統讓軍購到貨不是義務？

飛官辛柏毅失事後目前國防部還在積極搜救當中，但現在在野質疑相關的救命裝備，包括防寒衣還有防撞地系統等等，為何明明已經付錢了，貨卻都沒有到呢，國防部長顧立雄說希望明年會到貨，這讓藍營怒嗆執政黨，根本是用希望來守護國軍的安全。

立委（國）徐巧芯：「在預算審查通過之後，讓它如期到貨，是不是你賴清德，三軍統帥的義務。」國防預算編了也審了，包括F16V還有防寒衣，以及防撞地系統，通通都買了，但為什麼就是沒有到貨，這錢難道要打水漂。

立委（國）林沛祥：「連防寒飛行衣，這種最基本最保命的裝備，國防部居然給一句話，希望明年交貨，或許是今年五月，原來飛官的命，是用希望來防護的。」軍官防寒衣是在面臨重大危難的最後防線，避免因為天氣與海象因素，導致失溫，更是活命的關鍵，但錢付了東西在哪。

國防部長顧立雄：「去年年底的時候已經交貨，那預計在今年的三月前，會全數交貨。」

立委（國）羅智強：「有審有過沒刪，然後是民進黨幹嘛呢，買了沒到。」

讓在野更不滿的是，在辛伯毅上尉還在搜救期間，民進黨立委就高喊，要藍白盡速通過預算，讓藍白認為綠營根本不顧人命。

立委（國）林沛祥：「是急著補漏洞，還是急著把錢送出去呢，事實很清楚，防撞地系統AGCAS，早就在2023年就承諾，2025年要完成。」

立委（民）鍾佳濱：「（搜救）結果出來之前，各種的因果連結，都是沒有必要的，因為目前最重要的，就是希望飛官能夠安全。」

對於在野來說，最讓人打上問號的，是過去的錢付了貨沒到，現在又喊出1.25兆軍購預算，內容看不到安全就找不到，但總統還是如此說道。總統賴清德：「國防特別預算，中央政府總預算，都能夠順利付委，進行審查的工作，這是身為國會議員，對國家對人民，最起碼的責任跟義務。」

錢都給了保命的貨卻還沒到，在野拉大聲量拚命呼籲，畢竟一遇到重大災難那基層是滿滿恐懼。

