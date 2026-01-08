F-16失事》拿防寒衣打政治戰 林秉宥：真正得利的是解放軍

飛行員正在坐上F16戰機執行伴飛任務。（示意圖） 圖：軍聞社提供

[Newtalk新聞] 空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V單座戰機，7時許於花蓮豐濱鄉海面失事，空軍是否配發防寒衣再度引發討論。對此，民進黨新北市議員林秉宥今（8）日表示，防寒衣確實是戰機失事墜海後對飛行員的一項保障，但「沒有防寒衣，不代表軍隊就在草菅人命」，外界若將單一裝備問題上綱為系統性責任，甚至作為政治攻防工具，並不公平。

林秉宥指出，若從數據來看，國軍三款主力戰機的事故與殉職情況，並不能簡化為是否配發防寒衣的問題。他說，F-16總數約150架，發生11次事故、殉職 11人；IDF總數約140架，發生5次事故、殉職3人；幻象2000總數約60架，發生8次事故、殉職5人，其中僅幻象2000配有防寒衣。他也強調，相關數據若有誤，歡迎隨時指正。

他進一步表示，事故型態與發生時間各不相同，有無防寒衣，與整體裝備是否足夠，本質上是兩個不同的邏輯問題。他反問，難道使用相對落後戰機的國家，其政府就等同於草菅人命？若以此標準推論，全球九成使用 F-16 的國家，是否都應被如此指控？

林秉宥指出，不同戰機的任務型態與訓練科目各異，F-16任務最為多元且繁重，從全球各使用國的情況來看，台灣的事故率並沒有特別偏高。他強調，發生事故當然必須徹底檢討、找出問題，「亡羊補牢也時猶未晚」，但若為了政治對抗，刻意拿單一品項來歸咎為制度性失能，對國防並無助益。

林秉宥最後直言，這類過度簡化、情緒化的指控，真正感到高興的，「肯定是解放軍」，呼籲社會理性看待軍事專業問題，避免讓國防議題淪為政治操作的工具。

