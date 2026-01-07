F-16失事 民眾黨批：戰機未到貨 一再綁架犧牲國軍福利作為「政治肉票」

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

空軍一架F-16戰機昨晚執行例行訓練時失聯，辛柏毅上尉在豐濱外海約10海浬疑跳傘失聯，至今仍持續搜救中。民眾黨主席黃國昌於今天中央委員會表示，6,600億元軍購「只聞樓梯響」，逾期未到貨、66架F-16V戰機一架未到，並一再綁架、犧牲國軍福利作為「政治肉票」，遂行鬥爭在野黨惡行，根本是不折不扣的冷血獨裁者。

民眾黨今舉行中央委員會，會後發布新聞稿指出，黃國昌說，對於空軍昨晚一架F-16單座戰機墜海事故，期盼搜救過程一切順利，飛官平安歸來，並感謝第一線搜救人員不眠不休投入救援之辛勞。

黃國昌強調，對於民進黨再度惡意錯帶風向、誤導全民，聲稱在野黨遲遲不審今年度總預算、追加軍購預算案等，甚至出現部分綠營側翼人士，惡意利用此次戰機事故，藉機攻訐、歸咎在野黨未審總預算，他嚴正駁斥並嚴厲譴責，強調民眾黨面對如此下流、無恥、不長進的言行持續撕裂社會，會正面迎戰無所畏懼。

黃國昌指出，賴清德政府至今不依法編列立法院已三讀通過之各項預算案，其中包括國軍基層戰鬥部隊加薪、退休警消提高所得替代率等法律案，他質疑，充斥錯假、違法、疏漏的115年中央政府總預算，在野黨究竟該如何審查 ? 痛批「民進黨政府厚著臉皮賴帳不給」耍賴擺爛、惡意賴帳，目無法紀毀憲亂政，才是真正的「不做正事」。

黃國昌說，6,600億元軍購至今「只聞樓梯響」，逾期未到貨、66架F- 16V戰機一架未到，離譜情事接二連三簡直不忍卒睹。民進黨政府無視鉅額軍購淪為無底「買空黑洞」，將國防類比扮家家酒兒戲，並一再綁架、犧牲國軍福利作為「政治肉票」，遂行鬥爭在野黨惡行，根本是不折不扣的冷血獨裁者。

