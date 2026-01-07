F-16失事 疑被拍到「瞬間火光墜海」 張延廷爆原因

花蓮基地一架F-16V單座戰機，6日晚間由飛官辛柏毅執行例行性訓練任務時，於7時27分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似故障跳傘，目前正在搜救中。東管處「鏡頭君」疑似拍到事發當時，海面上瞬間出現一個火光、墜入海面。對此，前空軍副司令張延廷表示，當戰機速度快時，撞到海面跟撞在路地上差不多，一撞到的時候就會爆炸。

張延廷今(7日)在《國民大會》節目中表示，F-16V飛官辛柏毅處置非常正確，他邊處置邊回報，他在4000呎的時候，因為他看不到長機，當時是一層雲，然後5000呎，也是一層雲。一下子進雲、一下子出雲，很容易錯覺，而且晚上又比白天容易錯覺，白天你可以參考地面、空中雲層，晚上都是黑黑的，然後他又說「two lost」，雲中失散，他就離開了，變成自己一個人飛，他本來是跟著長機，然後在雲中失散的時候，「模組化任務電腦」（MMC）故障，這是很重要的，飛行數據在上面。

主持人謝曜州問到，東管處有個鏡頭，有拍到遠遠的一個火光，而且就在他失事的時間7點28分，這是戰機已經爆炸起火？還是什麼樣的狀況？張延廷回應表示，當戰機速度快，撞到海面跟撞在路地上差不多，速度那麼快，一撞的時候就會爆炸，一爆炸，發動機有油，就會有火，海上都是水，一下子就滅了。

