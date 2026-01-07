F-16失事 空軍：停飛特檢、加強模擬機空間迷向處置

花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機（6700號）6日晚間驚傳失事，機上的上尉飛官辛柏毅疑似在豐濱鄉東方10浬彈射跳傘，目前軍方仍在搜救當中。空軍司令部今（7）日上午在花蓮基地召開臨時記者會，空軍督察長江義誠表示，空軍昨天立即啟動「天安」特檢，目前全部F-16AM/BM型戰機已停飛。

空軍臨時記者會。(圖/截自空軍直播影片)

江義誠表示，辛柏毅是空軍官校108年班，上尉飛行官，飛行總時數是611小時25分，F-16型機時數是371小時35分。人員的生理狀況，年度的空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格，家庭狀況是澎湖人，已婚。

江義誠指出，有關6700號機的機務資料部分，機身鐘點3894小時5分鐘，發動機序號5X4659，發動機鐘點5447小時40分鐘，發動機出廠使用時數19小時，上次週檢出站時間2025年10月30日，出站後總共飛行35小時20分鐘，戰機的機身及發動機定檢出廠，迄今都沒有重大故障。

花蓮空軍基地第5聯隊的F-16A起飛，非失事戰機。(圖/軍聞社)

江義誠強調，空軍司令部已經下令實施「天安二號」特檢，F-16AM/BM型戰機停止演訓任務派遣，執行機務加強檢查。此外他也表示，飛行員將實施學科及模擬機的加強訓練，置重點在空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領。

