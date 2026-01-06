F-16失事 賴清德指示全力搜救：一起為辛上尉集氣

一架隸屬花蓮空軍基地、編號6700的F-16AM單座戰機，今晚在執行夜間飛行訓練任務時，突然從雷達光幕上消失，隨後證實失事，機上飛官啟動彈射座椅跳傘逃生。對此，總統賴清德表示，已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。

賴清德表示，今晚花蓮F-16戰機於訓練中失聯，他在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。

總統府發言人郭雅慧表示，總統第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看；由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓院長請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

