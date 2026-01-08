F-16失事》防寒衣交貨時程出爐 空軍：今年第一季完成配發

空軍司令部。 圖：翻攝Google ma

[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地F-16V飛行員辛柏毅6日執行「夜間航行」訓練，疑似因模組化任務電腦（MMC）失靈等綜合因素引起「空間迷向」導致戰機墜海。外界關注飛行員身上未著防寒衣恐縮短黃金救援期。對此，空軍司令部 今（8）日表示，飛行員防寒衣預計於今年第一季完成交貨，屆時將儘速配發各部隊使用，以維護飛行任務安全。

針對F-16V失事事件，立法院今日許多委員提出相關質疑，國民黨立委王鴻薇質詢時就問到，為什麼這位失事的飛行員沒有防寒衣可以穿？更提到在1.25兆國防特別預算中，是否有購買防寒衣？

空軍司令部指出，相關防寒飛行衣已完成規劃與採購作業，後續待交貨完成後，將依作業程序發放至各飛行單位，確保飛行員在執行任務時具備必要防護。

日前空軍一架F-16戰機於6日夜間訓練期間發生失事墜海事故，外界再度關注飛行員防寒裝備配發情況。對此，空軍司令部透過新聞稿回應，強調防寒飛行衣配發時程已定，將在完成交貨後，儘速投入實際使用，以提升任務安全與人員保障。

