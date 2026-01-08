F-16失事》防撞系統延宕遭質疑 民進黨團籲：回歸調查與理性討論

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 空軍一架F-16戰機6日夜訓時發生事故，對於是否加裝自動防撞系統（Auto GCAS）成為飛官救命關鍵，再度引發討論。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（8）日回應表示，目前事故原因仍在調查中，屬於個案，相關問題仍有待釐清，在調查結果尚未出爐前，外界不宜進行過多因果連結或責任歸屬的推論。

民進黨立院黨團今日針對輿情回應，由幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪。

鍾佳濱指出，目前最重要的事情仍是希望飛官能夠平安獲救，對於任何飛安事故，政府一貫原則都是「先救人，再找出問題，然後找出解方」。他坦言，隨著時間流逝，搜救的機會愈來愈低，但相關單位仍持續全力應處。

廣告 廣告

對於近期網路輿論將F-16事故與國防預算、國防特別預算條例相互連結，鍾佳濱認為，只要不分朝野、站在支持國防自我防衛的立場，任何針對國防預算或特別條例的討論，都是值得進行的；但他直言，將事故直接推論為「反對預算造成後果」或「支持預算卻未解決問題」，這類因果連結並無必要。

鍾佳濱強調，與其在網路上進行各種推測與指責，不如把力氣放在對未來國防力量建構的實質討論，這才是真正有助於國家安全的方向。

鍾佳濱最後呼籲，在事故調查期間，朝野仍應共同支持國防安全，從預算與相關條例的復委審議開始，透過制度性的預算審議，找出問題並提出解方，才是立法院應該承擔的責任。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

F-16失事》拿防寒衣打政治戰 林秉宥：真正得利的是解放軍

國防特別預算6度遭封殺 林智群：藍白邏輯是「沒說明病情，我就不讓你掛號！」