F-16失事 青鳥硬扯藍白擋預算 郭正亮：這跟軍購案無關

花蓮基地F-16編號6700單座戰機，6日晚間由飛行官辛柏毅上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，疑似因任務電腦故障及空間迷向導致失事，目前正在搜救中。針對有網友質疑是否藍白擋預算惹禍？ 前立委郭正亮認為，這次事故跟軍購案無關，因為我們把F-16戰機升級到F-16V，還有買66架F-16V，預算通過了。青鳥抱怨錯了方向，反而應該去問為什麼美國執行這麼慢。

針對F-16失聯，郭正亮今(7日)在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，不要亂扯軍購。「鳳展專案」預算早就通過了，所以這次事故跟軍購案無關。因為我們把F-16戰機升級到F-16V，還有買66架F-16V，那預算通過了，因此跟這次事故都無關。執行者是洛克希德·馬丁公司，台灣協助執行的是漢翔公司，為什麼沒有做？我們這個案，2023年機體結構的升級完成，武器採購跟整個工作，原本預定是2026年，結果現在又說要延到2028年。青鳥抱怨錯了方向，反而應該去問為什麼美國執行這麼慢，問題就在這裡。

廣告 廣告

郭正亮更指出，「模組化任務電腦」（MMC）非常重要，因為攸關雷達電戰、武器控制、資料鏈顯示管理，全部都把它弄到一個高效平台。所以可以想見，如果是這個故障，那還得了。

郭正亮點出，這架失事F-16在7點27分30秒時，高度是7600呎，原本是兩架併飛，而後另一架找不到隊友。7點28分18秒，才隔了48秒，這架失事F-16高度竟然掉到4000呎，再過12秒，就不見了。

【看原文連結】