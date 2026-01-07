F-16失事！飛官辛柏毅失聯前「高度狂掉」 無線電喊3次：跳傘

29歲空軍上尉飛官辛柏毅昨晚跳傘失聯。（圖／東森新聞）





29歲空軍上尉飛官辛柏毅昨（6）日駕駛單座F-16AM，晚間18時17分自花蓮基地起飛，19時29分疑似於花蓮外海失事跳傘，之後失聯，海空協力全力搜救，目前已進入第14小時。今（7）日國防部召開記者會，還原失聯經過、救援進度。

辛柏毅3度呼叫「跳傘」

空軍司令部督察長江義誠少將指出，昨日辛柏毅是擔任右編僚機，18時17分於花蓮空軍基地起飛，根據通話、操作及雷達資料顯示，19時27分30秒時，辛柏毅透過無線電通報空中失散，此時高度為7600呎，後又於4000呎時回報「2號機現在高度一直下掉」，2600呎時重複3次「預計跳傘、跳傘、跳傘」，最後在1700呎時，於花蓮南面的36海浬雷達光點消失。

國防部指出，目前可以確定的是，辛柏毅有呼叫跳傘，但是否有執行還是未知，並說明根據昨日天氣資訊，是符合訓練派遣標準，事故飛機機身及發動機定檢都沒有問題。

至於搜救情形，國防部表示，目前總計派出空中13批13架次、海上艦艇11艦次，另有119員實施搜索作業，並下令「天安二號」作業停止演訓任務，同時執行機務加強檢查等作業。

