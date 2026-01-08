F-16失事Day3！老船長建議：搜救範圍需大幅「往北修正」

花蓮基地編號6700的F-16戰機日前發生失事意外，飛官辛柏毅失聯至今，相關單位持續展開海空搜救行動。花蓮石梯漁港一名有經驗的老船長，根據東部海域洋流特性提出研判，建議搜救方向應大幅「往北修正」。

石梯漁港老船長林國正已有53年海上經驗。（圖／中天新聞）

石梯漁港老船長林國正表示，自己從13歲起便跟隨父親出海捕魚，至今已有53年海上經驗，對東部海域洋流相當熟悉。他指出，花蓮外海受黑潮主流影響明顯，用船上儀器對照數據分析，洋流多往東北方向流動，且流速相當快，平均每小時約2.5到3海浬。

林國正進一步舉例說明，自己曾在清晨4時投放漁具，約7個多小時後回收時，浮標已一路向北漂移，位置甚至來到花蓮海洋公園外海，移動距離相當驚人，充分顯示黑潮流速之快。

林國正建議搜救單位應將範圍大幅往北調整，並鎖定「東北方海域」加強搜尋。（圖／中天新聞）

林國正依據洋流走向研判，事故發生已超過兩天，若飛官或相關殘骸浮於海面，極可能已被洋流帶離原本海域，甚至可能漂流至宜蘭南方澳以北一帶。他建議，搜救單位應將範圍大幅往北調整，並鎖定「東北方海域」加強搜尋，以提高發現機率。

林國正表示，希望能透過自身長年討海累積的經驗，結合實際數據，為搜救行動提供參考，盼能盡快傳出好消息，找到失聯飛官。

