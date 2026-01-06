F-16失聯全力搜救！新機有望全用這牌彈射椅

▲空軍F-5戰機換裝馬丁貝克Mk16彈射椅亮相。(圖／空軍司令部提供)

[NOWnews今日新聞] 空軍一架編號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機今（6）日晚間執行例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘，空軍立即成立應變中心，展開搜尋行動。空軍現役F-16V使用美國柯林斯航空航天系統(Collins Aerospace Systems)生產的ACES II彈射椅，未來新購66架F-16V與空軍其他機型戰機都將使用英國馬丁貝克（Martin-Baker）公司的產品。

空軍三型主力戰機，包括幻象2000與IDF經國號、勇鷹高教機都使用英國馬丁貝克生產的彈射椅，而F-16則使用美國柯林斯航空航天系統生產的ACES II彈射椅，該型號屬於第三代彈射座椅，裝有很多傳感器以控制引導傘與主傘的布置，減小跳傘者承受的衝擊力。



F-16的彈射手柄在飛行員腿之間，遇到緊急狀況需彈射時將彈射手柄拔出，戰機座艙會先向上炸開，再啟動彈射椅將飛行員彈射離開駕駛艙。

在2025年F-5系列戰機除役前，F-16與F-5為空軍唯二兩款原廠未配備馬丁貝克彈射椅的機型。為提升F-5E/F戰機飛行員緊急狀態下逃生機率，空軍2021年宣布採購馬丁貝克公司生產的Mk16彈射椅，當時空軍將現役的16架F-5E戰機與27架F-5F戰機，都換裝Mk16彈射椅，總共採購70張彈射椅。

馬丁貝克彈射椅具備「零高度、零角度」彈射能力，被認為是西方世界最先進彈射椅。彈射逃生成功飛行員可獲得馬丁貝克致贈認證書與紀念品。

美國空軍2019年原定以柯林斯航太的新一代ACE 5型彈射座椅為主力戰機、轟炸機升級，但後來美軍終止標案，僅F-15繼續使用柯林斯航太的彈射椅。我國將接裝的F-16C/D Block 70戰機，未來也將採用馬丁貝克公司的US18E型座椅，以提升飛行員生命安全。

▲空軍現役戰機僅F-16使用美製彈射椅。（圖／軍聞社提供）

