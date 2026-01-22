F-16失聯黑盒子定位成功！深度2500公尺 國軍：天候轉好立刻打撈

空軍司令部督察長江義誠出席記者會說明F-16V失聯案最新進度，指出黑盒子位於海面下約2500公尺，已啟動國外打撈支援。（圖／翻攝自國防部直播）

空軍F-16失事戰機6日晚間夜訓失聯，飛官辛柏毅迄今仍下落不明，牽動各界關注。國防部證實，已成功精準定位戰機「黑盒子」所在位置，但因落點位於海面下約2500公尺深的深海區域，國內打撈能量不足，已緊急尋求國外專業廠商協助。空軍司令部督察長江義誠今（22）日指出，目前相關船隻與機具皆已完成整備，只待天候好轉，隨時啟動打撈作業。

江義誠說明，國軍已掌握黑盒子的確切座標與深度，但受限於海況與氣候條件，本週海象尚未達到安全作業標準，因此暫緩下海作業。他強調，只要天候符合條件，打撈行動將立刻展開，並會在第一時間向家屬與社會大眾說明最新進度。

國防部日前也透露，因黑盒子位處深海，國內廠商難以負荷相關作業，已協調新加坡、日本等具備深海打撈能力的廠商提供支援，希望能儘速取得關鍵資料，釐清事故原因，給家屬與社會一個交代。

另一方面，海軍國造潛艦「海鯤號」進度也成為焦點。海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，「海鯤號」已於昨日出塢，目前停靠台船碼頭，正進行潛航測試前的各項前置準備作業，待安全條件齊備後，將召開評估會議，決定後續潛航時程。

此外，因應敵情升高，海軍預計今年7月成立「濱海作戰指揮部」，整合海鋒大隊、飛彈快艇部隊與海洋監偵指揮體系，建構綿密反艦火網。邱俊榮指出，新單位將融合無人機、雷達站、機動雷達車組與岸置飛彈打擊能力，提升反制敵軍兩棲登陸的重層防禦能量，相關接裝與駐地規劃正依節點推進，預計7月1日正式編成。

