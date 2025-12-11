F-16安裝自動防撞地系統 空軍促請美方加速工程進度

（中央社記者吳書緯台北11日電）空軍1名F-16V（Block20）飛官日前執行例行訓練時，發生短暫G力昏迷現象，引發各界關切空軍現役F-16V戰機自動防撞地系統的安裝進度。空軍今天表示，已運用專管機制促請美方加速工程進度，在計畫期程內完成全機隊安裝。

自動防撞地系統（AGCAS）能夠從飛機的速度、航向及地形資訊等，判斷飛機是否有衝撞地面或海面的可能，並警告飛行員；如果飛行員沒有反應的話，機體將自動恢復穩定姿態及高度，避免飛機墜落。

空軍於民國109年納入「F-16型機自動防撞地系統（AGCAS）」第7版發價書採購；空軍曾於111年1月指出，預計在112年11月起在台灣為F-16V（Block20）戰機安裝自動防撞地系統。

由於日前1名飛官駕駛F-16V單座機訓練時短暫G力昏迷，引發各界關注防撞地系統何時才能安裝至F-16V（Block20）戰機，而台灣對美新購的66架F-16V（block70）戰機則具有防撞地系統。

針對F-16V（Block20）安裝自動防撞地系統所需的安裝工作，空軍司令部今天回覆中央社記者詢問指出，自動防撞地系統（AGCAS）安裝工作包含戰機軟體更新、線束及飛控電腦構改等3項，無需更換整部飛控電腦。

空軍指出，「鳳展專案」為101至117年執行戰機性能提升案，另自動防撞地系統（AGCAS）屬專案內工項，已運用專管機制促請美方加速工程進度，務期於計畫期程內完成全數機隊自動防撞地系統安裝。（編輯：蘇志宗）1141211