F-16完成特檢 重返空防崗位

記者林睿奕／花蓮報導

針對日前0106飛安事件，空軍司令部完成F-16型機「天安2號」停飛期間特檢作業，於昨日恢復飛行訓練。期間，由空軍第5聯隊聯隊長胡少將親自同乘F-16型戰機飛行，實際驗證飛行安全無虞，除提振整體士氣外，更向國人傳達F-16型戰機安全可靠，可持續擔負捍衛領空、保家衛國重任。

因應F-16型戰機（機號6700）失聯意外，第5聯隊啟動「天安2號」作業，針對發動機、模組化任務電腦（MMC）等部位執行嚴密檢查，並於昨日順利完成復飛，重新返回捍衛空防崗位。

廣告 廣告

過程中，胡聯隊長除與飛行員進行任務提示，也與地勤官兵一同進行飛行前檢查，檢視各項機況正常。隨後，飛行員進入座艙啟動F-16型戰機，並申請進入跑道起飛；只見飛行員推動油門加速，後燃器的熱焰推動戰機迅速升空，宣告F-16型戰機正式復飛，再度投入我國空防任務，展現捍衛領空、守護家園決心。

空軍司令部說明，特檢期間已完成裝備檢整，並對空（技）勤人員分別實施學（術）科及模擬機訓練，確保各項裝備性能無虞；該部強調將秉持嚴謹務實的態度，持恆落實裝備維保及提升訓練管理作為，確維空防任務遂行，守護國家安全。

針對日前0106飛安事件，空軍司令部完成F-16型機「天安2號」停飛期間特檢作業，於昨日恢復飛行訓練，展現捍衛家園決心。（記者林睿奕攝）

空軍第5聯隊聯隊長胡少將親自完成飛行前檢查，並同乘戰機飛行，實際帶領戰機昂揚升空，再度投入空防任務。（記者林睿奕攝）

隨著地勤官兵敬禮致意後，F-16型戰機正式開始復飛任務。（記者林睿奕攝）