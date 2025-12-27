F-16從頭頂飛過！泰國戰機持續空襲 柬埔寨小學生嚇到哭

泰國和柬埔寨的停火談判已經進入第3天，雙方的國防部長也計畫見面，希望停下戰火。只是兩國邊境的零星衝突，還在繼續。泰國軍方在26號，傳出再度出動F-16戰機空襲，讓附近學校的柬埔寨小學生們嚇得大哭。不過最新消息是，泰國和柬埔寨的談判有進展，兩國同意從27號的12點開始停火。

泰國戰機在柬埔寨邊境投下炸彈，小學生看到嚇哭。（圖／翻攝YT 柬中時報）

柬埔寨與泰國邊境衝突持續升溫，造成雙方平民傷亡慘重，當地學童目睹戰機轟炸場景嚇得大哭。根據目擊影片顯示，泰軍襲擊已波及柬埔寨馬德望省旅遊景區，甚至連著名的吳哥窟也受到影響，遊客數量銳減。雙方軍隊正爭奪距離邊境不到10公里的「677山」戰略高地，截至目前已有30名柬埔寨和42名泰國平民因衝突喪命。在多方斡旋下，雙方國防部長終於達成停火協議，從當地中午12點開始生效。

柬埔寨邊境地區的緊張局勢已嚴重影響當地居民生活。根據柬中時報記者的報導，多個村莊的學童被迫疏散避難，從學校走廊緊急撤離，揹起書包尋找安全處所。目擊影片記錄了泰軍襲擊的恐怖瞬間，戰機低空飛過並投下炸彈，周圍瞬間揚起灰色濃煙，嚇得站在學校門口的小學生們大聲哭泣。

衝突波及範圍持續擴大，連柬埔寨馬德望省的旅遊景區森寶山附近都傳出爆炸聲並冒出濃煙。知名旅遊勝地吳哥窟也遭受波及，當地導遊表示，僅12月就有超過10個旅行團被取消。柬埔寨軍方指控泰軍使用了集束彈攻擊，但泰國方面至今未對此指控做出回應。

大陸央視記者楊探驍前往現場採訪，發現邊境村莊房屋都已空無一人。當地村民表示，最近幾天經常能聽見槍炮聲，情況嚴重時，他們就會進入沿堤躲避。許多居民被迫離開家園，在臨時避難所生活，日常秩序完全被戰爭打亂。

在緊張局勢持續之際，泰國總理阿努廷、泰國國防部長納克帕尼與柬埔寨國防部長共同出席了邊境事務總委員會會議，尋求和平解決方案。經過談判，雙方國防部長達成了具體成果，簽署了停火協議，並確定從當地中午12點開始生效。這一協議為結束這場已造成嚴重人道危機的衝突帶來了希望。

