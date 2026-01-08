F-16徹夜搜救！照明彈點亮東海岸 網友湧入三仙台「鏡頭君」直播集氣

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

花蓮空軍第五聯隊「編號6700」F-16V戰機飛官辛柏毅上尉，6日晚間進行夜間訓練時突然失聯，軍方目前正全力進行搜救。根據搜救系統的機器判識資料，判斷漂流方向可能往南側移動。東部海岸國家風景區管理處「三仙台即時影像」中，今（8）日凌晨可見海巡署發射的照明彈劃破天際，搜救行動徹夜進行，範圍一路延伸到台東北側近海水域。

許多民眾深夜湧入「東海岸即時影像—三仙台」直播頻道，透過「鏡頭君」關切搜救動向，更在聊天室留言集氣。（圖／翻攝東海岸即時影像 - 三仙台）

空軍飛官辛柏毅本月6日晚間7時，夜間駕駛F-16V戰機突然於花蓮縣豐濱鄉外海10浬處失聯，疑似跳傘後墜海，目前仍持續搜救中。根據國防部說明，截至昨日下午5時為止，已動員空軍各型機14架次、海軍艦艇2艘，陸軍岸巡170員，並出動中型戰術輪車44輛次。內政部空勤總隊另出動4架次。海巡署為把握黃金救援時間，調派11艘艦艇於事發地區巡弋。

軍方徹夜進行搜救行動，搜救單位投擲多發「搜救照明彈」照亮夜空。許多民眾深夜湧入「東海岸即時影像—三仙台」直播頻道，透過「鏡頭君」關切搜救動向，更在聊天室留言集氣，「辛飛官加油，願您平安歸來」、「海浪好大，一切平安」，不少人感念搜救人員辛苦，也祈禱「​​辛苦搜救人員，希望平安回家」。

目前各級單位已表示，搜救行動不會中斷，並將視天氣狀況持續擴大搜索範圍。

