F-16意外曝戰機更新未完成 凌濤：國防部去年送立院報告造假

國民黨智庫前副執行長凌濤。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

F-16再傳意外，曝露「模組化任務電腦」（MMC）故障、失事戰機無「自動防撞地系統」（AGCAS）與飛行員無「防寒飛行衣」等問題。國民黨智庫前副執行長凌濤今批，國防部去年10月「美對台軍售案執行情形」報告「謊話連篇」。

凌濤表示，國防部去年「美對台軍售案執行情形」報告宣稱，F-16A/B型性能全數於2023年完成，但事實是連保護飛官的防撞地系統、防寒飛行衣等設備通通沒有，國防部長顧立雄應自請處分，行政院應即啟動文書造假調查。

廣告 廣告

凌濤指出，空軍從2012年起推動「鳳展專案」，投入台幣1400億元為141架F-16A/B升級，其中就包含MMC系統升級，但卻遭被爆MMC升級後狀況頻仍。

凌濤更質疑，國防部在去年10月給立院的「美對台軍售案執行情形」報告中，明確寫到，F-16A/B戰機性能提升已於2023年底全數完成，僅AGM-154C飛彈延宕，結果這次墜毀，國防部才坦承「自動防撞地系統」一架都還沒安裝。

凌濤批評，行政院官官相護，現在連給立院報告都可詐騙，根本是國家安全系統性危機，官僚草菅人命，總統賴清德、行政院長卓榮泰這次敢不敢下令徹查顧立雄？

更多太報報導

F-16飛官辛柏毅失聯 賴清德：全力搜救盼全國人民集氣

籲F-16防撞系統、飛官防寒衣配發先完成 張延廷：鳥晚上都不飛了

F-16戰機再失事 國民黨：「軍費已付、裝備未到」軍購弊病已行之有年