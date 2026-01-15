F-16戰機位置已定位！空軍實施機體打撈作業：搜救辛柏毅仍無所獲

記者詹宜庭／台北報導

針對飛官辛柏毅失聯，空軍司令部表示，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續搜尋。(資料圖/翻攝管碧玲臉書)

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時失去聯繫，空軍司令部今（15日）表示，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍飛官辛柏毅失聯，搜救行動至今未停，王定宇今日上午表示，據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深度的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，「希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄」。

空軍司令部也發聲明表示，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部也說，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。

