F-16戰機再失事 國民黨：「軍費已付、裝備未到」軍購弊病已行之有年

上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V進行例行性夜航訓練時失聯，國軍正在搜救中。軍事粉專「IDF經國號」 授權使用



記者周志豪／台北報導

F-16戰機昨晚在東海岸例行夜航墜海，上尉飛官辛柏毅失聯。國民黨晚間質疑，F-16早在2018年已將自動防撞地系統即已正式納入構改項目，相關經費早已支付，原預計去年完成裝機，為何截至目前實際裝機進度仍為零？

國民黨認為，此次事故並非孤立事件，也反映出，當軍事裝備到位被視為可延後的行政事項，風險又被制度性地轉嫁給基層官兵，所謂的「強化戰備」終究只是建立在軍人用生命硬撐的脆弱基礎之上。

國民黨說，當第一線官兵在裝備不足下承擔高風險任務，民進黨政府卻長期阻擋已完成三讀、旨在改善軍人待遇與留才環境的加薪法案，要求軍人承擔風險與犧牲，卻在最基本制度保障與待遇改善上設阻礙，政策邏輯令人信服。

國民黨表示，F 16部分升級後機隊也長期遭質疑，在任務電腦運算能力與軟體穩定性上，也傳出在夜航與高負載任務中，一旦系統出現非預期狀況，飛官幾乎沒有容錯空間，連夜間執行任務所需防寒飛行衣亦被揭露尚未到位。

國民黨批評，這種「軍費已付、裝備未到」的軍購弊病已行之有年、成為常態，裝備遲未到位，是執政黨執行不力的結果，而非立法院監督的產物，但民進黨竟還試圖將責任轉嫁，宣稱國防困境源於在野黨「擋預算」。

「國防從來不是口號競賽，而是制度與責任的總和」。國民黨表示，民進黨政府對外升高政治動員與戰略口號，對內最基本裝備管理與風險控管卻非常鬆弛，國防被高度政治化，邊緣化專業治理，最終承擔風險的是第一線官兵。

