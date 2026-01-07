F-16戰機墜海失聯！飛官辛柏毅剛蜜月完歸隊2天就出事

台灣空軍司令部通報，隸屬花蓮基地編號6700的F-16AM單座戰機，1月6日晚間6時17分由上尉辛柏毅駕駛執行例行訓練任務。晚間7時29分，戰機在返場過程中於花蓮縣豐濱鄉東面10海里處失聯。

東部海岸風景區管理處兩處監視器於晚間7時28分左右，拍攝到疑似空中火光墜落海面的畫面。經過一夜海空搜救，至1月7日早上仍無所獲。

空軍表示，包括長機及無線電通聯均未證實有跳傘跡象。目前台灣空軍F-16機師已全面換裝具自動啟動求救訊標功能的發報器，只要落水就會啟動信號，但搜救單位至今並未截獲任何信號。

據媒體報導，肇事原因疑為模組化任務電腦故障及機師空間迷向導致。涉事戰機幾天前也曾發生MMC任務電腦故障，雖經修理，但疑再次故障。

這是改良版F-16V於2021年成軍後第二架失事的戰機，2022年1月11日，嘉義基地編號6650的F-16V單座機執行訓練時，在嘉義水溪靶場外海失控墜海，機師陳奕殉職。

失聯的辛柏毅是空軍官校2019年班飛行員，飛行總時數611小時，飛行F-16總時數371小時。他近日剛成婚，與同為軍職的妻子赴度蜜月，返台回部隊僅2天。總統賴清德已指示國防部及相關單位全力搜救，行政院長卓榮泰請海巡署及內政部空勤總隊協同搜救。

