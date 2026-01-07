F-16戰機墜海！喊「人員平安最重要」綠立院黨團：仍希望審查國防預算

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱則說，事故原因有待調查，全民一致支持國防是不變的信念。但敵對勢力會借用各種事件影響社會認知，「我們會審慎看待每一種發言，不會擅自斷論」。（圖／記者楊士誼攝影）

空軍花蓮基地一架F-16戰機6日晚間在花蓮外海失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，目前仍在搜救，民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋今（7）日表示，人員平安是最重要的，但還是希望國防預算、總預算付委審查，讓國家運作；至於事發後網路各類批評言論，黨團幹事長鍾佳濱則說，事故原因有待調查，全民一致支持國防是不變的信念。但敵對勢力會借用各種事件影響社會認知，「我們會審慎看待每一種發言，不會擅自斷論」。

民進黨團上午召開「政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會，媒體提問，外界猜測是「空間迷向」導致失事，有關加裝防撞系統，是否還需拜託在野黨別卡預算？鍾佳濱回應，還是期待飛官能平安歸來，這是最重要的。至於機械的討論，當然跟整體國防資源是否充足有關，但詳細的原因黨團尊重國防部調查。沈伯洋則重申，人員平安歸來是最重要的，事發原因留待日後調查，但還是希望國防預算、總預算盡快付委審查，讓國家正常運作，「現在針對飛官最重要的事情，還是希望平安歸來」。

至於防撞系統的加裝是否會因預算卡關而延宕？沈伯洋則表示，F-16升級的「鳳展專案」都有加裝升級套件，安裝不同莢艙等，是按照順序不斷在做。至於為何不能完全稱作F-16V？國軍是認為因系統整合還沒完全結束，而當是飛機屬於什麼狀況還不明瞭，但持續對原本戰機進行升級當然不會停，這對作戰和國軍安全來說都是重要的事情。

而此次事件也引起網友批評，也有輿論歸責於在野黨阻擋預算，鍾佳濱則表示，網路上言論很多，背後誰所為需要深入了解，而民主國家有多元開放的言論，但國人都很清楚，在關鍵時刻台灣人民會跟官兵們站在一起。他重申，事故原因有待調查，但全民一致支持國防是不變的信念。另外，網路上不同發言都要小心思考，因為對敵對勢力而言，會借用各種事件不斷影響社會認知，「我們會非常審慎的看待每一種發言，不會擅自做出斷論，還是期待台灣人民支持捍衛國家的官兵」。

