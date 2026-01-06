F-16戰機墜海！辛姓飛官跳傘逃生失聯當中 賴清德下令全力搜救

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

空軍花蓮基地今（6）日夜間傳出飛安意外，一架F-16單座戰機進行例行訓練時，雷達光點突然消失，雖該名飛官辛姓上尉已緊急跳傘逃生，但仍失聯當中。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統第一時間已指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，也請國人一起集氣，企盼辛上尉平安歸來。

空軍花蓮基地今（6）日夜間傳出飛安意外，一架F-16單座戰機進行例行訓練時，雷達光點突然消失，圖為F-16戰機示意圖。（資料照）

此外，行政院發言人李慧芝表示，行政院卓榮泰院長第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看；由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓院長請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠儘速救援起落海的辛上尉。

廣告 廣告

更多FTNN新聞網報導

翁曉玲要府院到立院報告備詢《財劃法》不副署案 總統府：不會去

政院不副署！賴總統批示《財劃法》修法：破壞財政永續

賴清德下週一邀3院茶敘「韓國瑜不克出席」 總統府：感到意外與不解

