F-16戰機夜航失事！空軍今10:00召開記者會說明

F-16戰機飛官辛柏毅上尉。（圖／IDF粉專）





F-16戰機執行夜航訓練時失事，上尉飛官辛柏毅緊急彈射逃生，軍警消正全力搜救中。針對這起重大飛安事故，空軍司令部將在上午10點，召開記者會說明最新搜救進度。

針對這起事件，國防部6日晚間表示，空軍第五聯隊一架F-16單座戰機由辛柏毅上尉駕駛，18時17分自花蓮基地起飛執行例行性訓練任務，19時29分許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。

國防部指出，國防部長顧立雄獲報後，已赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦與兵力，同時協請國搜中心、空勤總隊及海巡署等單位，全力投入搜救行動。事故發生後，各單位動員救援，花蓮國軍805醫院醫師也表示，有接到待命準備的通知。

廣告 廣告

海巡署已於第一時間調派各任務海域艦艇並加派增援，目前共計動員3艦、6艇，並與空中能量緊密配合，全力投入救援行動，並持續與國防部及各搜救單位保持聯繫，不放棄任何希望，全力救援落海的辛姓飛行官。

更多東森新聞報導

機車從人行道「突襲竄出」 高雄女害6車連撞7人送醫

快訊／F-16失事！跳傘飛官正期108年班已婚 軍方全面搜索

民進黨彰化縣議員江熊一楓遭「羈押禁見」 地檢署證實

