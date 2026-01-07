F-16戰機夜訓失事 空軍下令同機型實施「天安特檢」維護飛安

空軍停飛F-16V戰機，全面實施「天安特檢」。(示意圖，資料畫面)

空軍編號6700的F-16單座戰機於昨（6日）進行夜航任務時失事落海，飛行員辛柏毅上尉彈射跳傘後失聯。空軍今（7日）指出，為確保飛航安全，已停飛同型機演訓與任務派遣，全面實施「天安特檢」。

空軍第5聯隊編號6700的F-16單座戰機失聯，空軍今（7日）於花蓮基地舉行記者會說明事發狀況與搜救進度。空軍司令部督察長江義誠少將說明，目前首要為人員搜救，已派遣空中13批13架次、海上艦艇11艘次加強搜索。同時，為確保飛航安全，空軍已下令F-16型機實施「天安特檢」，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機訓練。

第5聯隊第27隊隊長周明慶上校坦言，F-16有「四大殺手」，空中相撞、空間迷向、大G昏迷與操控下撞地，夜航最容易導致空間迷向及操控下撞地，飛行員的最後關卡就是彈射跳傘，「他該做都做了，長機已經想把他帶回來」，現在唯一能做的就是陪伴家屬、盡速搜救。

事實上，這並非首次因事故全面檢視機隊安全。2022年1月11日，嘉義基地1架完成構改的F- 16戰機在東石水溪靶場執行炸射訓練時失事墜海，當時空軍司令部下令全數F-16戰機停飛，進行為期8天的特別檢查，在確認飛航與系統安全後才恢復飛行，此次再度發生構改後F-16戰機夜航墜海事件，空軍態度同樣審慎，以飛行安全為最高原則。





