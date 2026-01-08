F-16戰機失事傳任務電腦故障 顧立雄回應了

▲F-16V戰機失，國防部長顧立雄否認MMC電腦不穩定。（圖／記者呂炯昌攝，2026.01.08）

[NOWnews今日新聞] 空軍一架機號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯。針對網傳，這架戰機幾天前也曾經發生機MMC「模組化任務電腦」（Modular Mission Computer, MMC）故障狀況。對此，國防部長顧立雄今日表示，戰機升級後MMC很穩定，沒有不堪負荷的情況。

立院外交及國防委員會今日邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。顧立雄並於會前受訪。

針對F-16V戰機飛官辛柏毅上尉搜救狀況，顧立雄表示，迄今已經派出30架次的搜救飛機、22艘海軍加海巡艦艇，還有2架無人機，地面有180人全面搜救，現在目標是盡全力進行搜救。

針對網路上有退役飛官指「鳳展專案」購改升級後的F-16V MMC電腦常故障，顧立雄表示，經過清查這架戰機過去3個月並無所謂MMC故障的情況，也是妥善的，MMC電腦升級之後軟體都要進行修調，114年升級之後呈現MMC很穩定，沒有各位所講不堪負荷的情況。

空軍昨日宣布全軍F-16戰機停飛實施「天安二號」特檢，媒體詢問停飛特檢會到何時？顧立雄說，現在實施「天安二號」特檢，戰演訓任務暫時停止，但警戒跟待命部分還是會維持，應該週六就能完成。

