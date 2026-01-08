F-16戰機失事傳任務電腦故障！顧立雄回應：MMC很穩定

空軍花蓮基地編號6670的F-16V Block20戰機，6日晚間執行夜間例行訓練任務時，於19時29分在花蓮縣豐濱鄉東方10浬海域失聯。29歲上尉飛官辛柏毅在事發前曾向長機呼叫「雲中失散」及「高度一直在下降」，並連喊三聲「預計跳傘」，隨後雷達光點在高度1700呎消失。

國防部長顧立雄8日在立法院外交及國防委員會前受訪表示，軍方已派出30架次搜救飛機、海軍和海巡署艦艇22艘、無人機2架，地面180人展開全面搜救。他強調目前唯一目標就是盡全力搜救，不會以72小時為限。

針對網傳該戰機模組化任務電腦（MMC）經常故障，顧立雄澄清，經查證失聯戰機過去三個月都沒有MMC故障情況。他說明，MMC在今年1月升級後已呈現穩定狀態，沒有外界所稱「不堪負荷」的情況。

空軍司令部督察長江義誠少將7日證實，辛柏毅訓練過程中確實回報MMC故障，但未說明是哪些裝置發生問題。當時機上MMC已無法顯示飛行路徑，導致無法參考姿態。辛柏毅檢查高度表後，確認飛機向下掉且知道自己空間迷向，最終選擇彈射跳傘。

第五聯隊後勤科長丁尉軒表示，6700號機自去年11月出廠後，都只有一般型故障，無MMC和引擎重大故障。空軍會將故障資料參數提供美方進行軟體修正，提升系統可靠度。

事故發生後，空軍立即下令F-16型機執行「天安二號」特檢，暫停戰演訓任務，但警戒和待命部分維持。顧立雄表示，特檢預計10日完成，不會出現戰力罅隙問題。飛行員將加強空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領訓練。

關於自動防撞地系統（Auto-GCAS）安裝進度，顧立雄說明，現有F-16V Block20為類比式飛操系統，洛克希德馬丁公司需研改為數位與類比混合系統。目前測試順利，預計今年底空軍可獲裝，明年底前完成全數裝設。

石梯漁港資深漁民林國正分析，根據最後發報點，落海位置約在石梯漁港東南方9到10浬，該海域深度達1000米，位於黑潮主流帶，可能往東北方向推移，搜救難度極高。

