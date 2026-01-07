F-16戰機失事再扣國防預算遭卡 國民黨：飛官平安無事歸來才是重點

國民黨文傳會主委吳宗憲。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

花蓮空軍基地F 16戰機昨晚例行夜航墜海，上尉飛官辛柏毅失聯，綠委以此再籲藍白通過國防預算。國民黨文傳會主委吳宗憲今回應，不要拿訓練意外，與國防預算扯上關連，現在應全國集氣盼飛官平安無事歸來才是核心重點。

吳宗憲表示，全世界軍隊在訓練中都有可能有狀況發生，更何況戰機夜間飛行因素多；飛行員是我們的驕傲與英雄，是珍貴的國家資產，不希望有意外發生，不認為是訓練疏失，現在也不是追究的時候

吳宗憲重申，國民黨百分百支持國防、痛恨叛國賊，審國防預算是要刪除浮濫軍購，這是人民血汗錢，使用上CP直要達到最高；要有強大國防，但錢必須花在刀口上，要買足夠適用的武器，而不是去買無法交貨一直不來的武器。

吳宗憲反酸民進黨政府，現在編現比低，拚命買武器卻不給軍人加薪，道理何在？戰力能發揮？

