F-16戰機失事最新進展！黑盒子定位深海2500公尺 打撈進度曝光

空軍花蓮基地一架F-16V戰機6日晚間發生失事意外，事發至今已16天，上尉飛官辛柏毅仍下落不明，失事原因也有待進一步釐清。國防部空軍司令部督察長江義誠少將今（22）日表示，空軍已完成失聯F-16V戰機黑盒子的精準定位，但因黑盒子位於水深約2500公尺的深海，國內現階段無相關打撈能力，已向國外打撈公司尋求支援。

花蓮基地一架F-16V戰機發生失事意外至今已16天，上尉飛官辛柏毅仍下落不明。（圖／IDF經國號授權提供）

空軍第五聯隊先前指出，辛柏毅上尉於6日晚間6時17分駕駛F-16單座戰機，自花蓮基地起飛，執行例行訓練任務，期間疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號異常，導致戰機在約7600呎高度時，辛姓上尉產生「空間迷向」錯覺，並回報「雲中失散」。戰機於晚間7時28分18秒時高度下降至4000呎，4秒後降至2600呎，隨後無線電傳出辛柏毅連續3次急喊「跳傘、跳傘、跳傘」，並於7時28分30秒左右，疑似在花蓮縣豐濱鄉東方約10浬處跳傘，戰機光點也隨即消失。

目前搜救行動仍持續進行中。國防部也於今日上午召開臨時記者會，江義誠表示，空軍已掌握黑盒子的確切位置與深度，並完成相關定位作業，惟受限於國內打撈能力，已在第一時間啟動國外專業打撈公司的支援程序。

江義誠也指出，目前相關船隻與打撈設備已完成整備，但受限於近日天候與海象未符合作業標準，待天候條件穩定後，將立即啟動打撈作業。後續若有任何進展，將第一時間向家屬說明，並對外發布最新資訊。



