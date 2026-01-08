F-16戰機失事被爆無防寒衣！顧立雄認「去年才進行採購」：預計這時全數交貨

空軍花蓮基地一架F-16戰機在日前失事，上尉飛行員辛柏毅目前仍未尋獲，這一起意外，也讓各界關注F-16的自動防撞系統進度，更被揭露竟然沒有防寒衣，對此，國防部長顧立雄今（8）日在立法院表示，去（2025）年以軍購方式，年底已經交貨，在今年3月以前會全數交貨完畢。

由於飛機失事後，許多飛官在網路上討論鳳展專案升級的F-16戰機MMC系統有很多問題，恐怕影響到飛安，顧立雄回應，這架飛機經查在過去3個月都沒有MMC故障情況，也都是妥善的，至於MMC電腦升級後，軟體都要修調，在2025年1月開始，軟體已經呈現穩定狀態，沒有外界所說的不堪負荷的狀況。

顧立雄另外表示，目前F-16 BLK 20屬於類比式飛操系統，F-16 BLK 70在美國生產的則是數位式系統，而當時洛馬公司做的防撞系統屬於裝在數位式，但F-16 BLK 20是類比式，當時在2020年跟原廠簽約時，就是要做研改，現在看起來研改是順利，可以在年底開始獲裝，希望在明年底前完成全數獲裝，因為確實要從數位式改成類比式混合，有一部分要類比跟數位混合，確實花了一段時間研改，順利的話就會在年底獲裝。

另外，針對目前F-16實施的天安特檢，是否影響到戰備？顧立雄說，目前F-16的任務暫時停止，但在警戒跟待命部分還是維持，現在已經開始將所有飛機做特檢，禮拜六就會完成，不會影響到戰備間隙。

對於飛行員防寒衣部分，是否付款了但還沒到貨？顧立雄表示，防寒衣在去年才進行採購，因為空軍要經過多方評估，2025年以軍購方式，去年底已經交貨，在今年3月以前會全數交貨完畢。

