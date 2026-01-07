F-16戰機失事飛官辛柏毅跳海失聯 家屬焦急趕抵空軍基地
空軍花蓮基地編號6700由辛柏毅上尉駕駛的F-16V單座戰機，6日晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東側外海10浬處失聯、飛官辛柏毅跳傘逃生，軍方迄今仍在搜尋。家屬接獲消息後，今（7日）上午8點焦急趕抵空軍基地。
軍方初步研判，戰機疑似發生MMC（模組化任務電腦）故障，進入雲層後可能出現空間迷向，飛行員緊急跳傘逃生。國防部已成立應變中心，持續全力搜救，國軍與相關單位也密切關注辛柏毅上尉安危。
辛柏毅為空軍官校108年班學員，2019年入學，飛行總時數達611小時25分，駕駛F-16機種總時數也有371小時35分。失事的機號6700戰機機身鐘點為3894小時，發動機總時數則達5447小時。辛柏毅近期才新婚與妻子度完蜜月，怎料卻突傳意外，軍方表示，目前搜救任務仍在進行當中，將在今日上午10點召開記者會說明最新進度。
F-16飛官花蓮外海跳傘失聯 管碧玲：搜救整夜沒找到人
失事F-16V戰機竟是成軍後第2架出事！空軍10點開記者會
