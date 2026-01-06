F-16戰機失事！國民黨、民眾黨發聲：祈願人員平安、盼搜救順利

空軍一架隸屬花蓮基地的F-16單座戰機，6日晚間執行夜間訓練任務時在花蓮外海失聯，軍方研判飛行員辛柏毅上尉已跳傘，目前全力搜救當中。國民黨表示，祈願人員平安，也請相關單位務必全力搜救，同時注意自身安全；民眾黨則表示，希望搜救任務一切順利。

F-16花蓮外海失聯，空軍出動飛機搜救。（圖／中天新聞）

軍方初步研判，戰機疑似發生MMC（模組化任務電腦）故障，進入雲層後可能出現空間迷向，飛行員緊急跳傘逃生。國防部已成立應變中心，持續全力搜救，國軍與相關單位也密切關注辛柏毅上尉安危。最新消息指出，花蓮國軍805醫院醫師表示，已接到待命準備的通知。

國民黨表示，國防部一架F-16V單座戰機於花蓮外海執行夜航訓練任務時，飛機光點突然消失，飛行員辛柏毅上尉疑似因緊急狀況彈射跳傘逃生，目前狀況仍未明朗，「我們一起為飛官集氣祈福！祈願人員平安，也請相關單位務必全力搜救、也要注意自身安全，平安無事。」

國防部出動黑鷹直升機協助救援。（圖／軍聞社）

民眾黨表示，花蓮基地F-16單座戰機執行例行性訓練時，在外海突然失去光點。飛行官辛姓上尉跳傘逃生，目前狀況未明。空軍已經成立應變中心，展開搜尋行動，「希望搜救任務一切順利！辛姓上尉平安歸來！」

