F-16戰機失事 趙少康急批美國玩兩面手法：台灣的悲哀

我國空軍F-16戰機失事，國軍持續全力搜救失聯的上尉飛官辛柏毅。前中廣董事長趙少康今（7）日談起我國的國防處境時稱，這是台灣的悲哀，美國一方面不斷警告中共可能武力犯台，但另一方面，最好的武器卻不賣給台灣。

趙少康以「為辛上尉祈禱」為題發文表示，昨日一架F-16戰機在執行夜間任務返航途中，不幸於花蓮外海失聯，飛行員辛上尉至今仍下落不明，軍方也正全力搜救中。目前得到的訊息是，可能因為空間迷向或是飛機電腦故障才導致這場意外。

趙少康提到，以前的年代，國家比較窮，通常都是「飛機比人重要」，但現在觀念完全不同，飛機沒了可以再買、再造，但要培養一位優秀的飛行員非常不容易，每一位都是國家最重要的國防戰力。

談國防處境 趙少康：美國不賣最好的武器給台灣

趙少康直言，回到我國的國防處境，「這也是台灣的悲哀，美國一方面不斷警告中共可能武力犯台，情勢多嚴峻，但另一方面，最好的武器卻不賣給台灣」。

趙少康指出，就像這次出事的F-16，我國多年來希望能取得最新的F-16C/D型，卻得不到，只能改成A/B升級成所謂的F-16V。後來國防部又編列2400億，採購66架全新的F-16V，按計畫應該要陸續交機，但卻有所延宕。

救人優先！趙少康：別讓家屬多一分煎熬

趙少康強調，此刻這些都不是最重要的，現在最重要的是救人優先，把人找回來，不要讓家屬多一分煎熬。「我誠心祈禱，希望辛上尉平安，也請全民一起為他集氣，願搜救一切順利，趕快傳回好消息」。

