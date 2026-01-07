F-16戰機失聯海域「海溫24度」 潛水教練：2小時就會顫抖

位於大石鼻山的即時鏡頭在6日晚間7時28分左右，記錄到漆黑的夜空中突有一道橘紅色火光高速劃過。（圖／翻攝自東海岸管理處）





空軍花蓮基地昨（6）日晚間傳出重大飛安事故，一架編號6700的F-16AM單座戰機，在執行夜間例行訓練時意外失聯，軍方表示，上尉飛官辛柏毅於19時29分失去聯繫，初步研判飛行員已跳傘，力拚在黃金救援時間內尋獲飛官。有專業的潛水教練指出，依照現在的海溫情況，2小時就會開始顫抖。

失聯海溫24度潛水教練專業分析

根據中央氣象署花蓮浮標的測得海溫為23.5度～24度。專業潛水教練分析，在這樣的情況下，沒有穿防寒衣，恐怕2小時就會開始顫抖，至於人體失溫時間，則要看個人體力。

失事經過

回顧整起失事經過，空軍花蓮基地一架機號6700的F-16AM單座戰機，6日晚間執行例行性夜航訓練任務。該機由飛行官辛柏毅上尉駕駛起飛，但在19時29分執行返場任務時，疑似因為任務電腦MMC發生故障，導致戰機在密集編隊進雲後失去聯繫。

國防部隨後緊急通報海巡單位，指出辛上尉疑似在花蓮縣豐濱鄉東面約10海浬處採取跳傘行動，空軍司令部已立即成立應變中心，調派大批兵力投入後續的搜尋工作。

辛柏毅上尉的父母7日早上已經現身澎湖空軍基地，由軍方陪同趕往花蓮空軍基地，釐清相關經過。

府方高度關注

針對這起重大飛行安全事故，總統府發言人郭雅慧轉述賴清德總統的指示。賴總統在第一時間即要求國防部及相關搜救單位全力投入，強調必須以確保人員平安為最高且唯一的目標。

隨後賴總統也在臉書發文感性喊話，表示國軍將會盡全力爭取每一分、每一秒的時間，目標是將飛官平安帶回來，並誠摯邀請全體國人一起集氣祈禱，期盼辛上尉能在這場艱難的挑戰中脫險，平安回到家人與同袍身邊。

