F-16戰機妥善率大有問題？作家揭1驚人維修數據：審計部去年才公開打臉

​花蓮基地一架F-16V單座戰機，6 日晚間起飛執行例行性夜間訓練任務，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似發生故障，飛行員疑彈射跳傘，目前下落不明，大批人力緊急搜救中，盼能有好消息。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，F-16戰機的妥善率一直都有問題，2025還被審計部公開打臉，政府總是在出事後說檢討，然後就沒下文。

漂浪島嶼表示，每次戰機墜毀，就是全面搜救、家人碎心、總統上香等溫情新聞，對於戰機出事原因，說檢討沒下文，然後再等下一架戰機出事，重覆循環過程。問題是服役28年的F-16戰機，以及新升級的F-16V戰機的妥善率，一直都是有問題。過去F104被稱為空中鐵棺材，後續F5接力出事，現今輪到F-16。

漂浪島嶼說，2020年，F-16維修中心在台設立營運，當時政府剪綵敲鑼打鼓，宣稱全面提升戰機妥善率，甚至可以成為亞洲F-16專業維修基地。但是話沒說多久，8月維修中心開幕，11月就再墜一架F-16，不用在野、社會批評，2025年審計部就公開打臉，F-16有30多項關鍵維修，台灣只能修2項，而且標準還是自己認定。

漂浪島嶼提到，戰機妥善率有問題，不只是飛行員有事故危險，對國防安全也是一大危機，日前美國斬首抓捕委內瑞拉總統，網上嘲諷中國雷達不管用，結果現今台灣戰機墜機，反過來變成中國小粉紅反譏，台灣戰機一直掉，雷達真還用不到。

漂浪島嶼強調，10年11架戰機出事，出事率相當高，政府真的必須面對問題，解決戰機妥善率，如果戰機有飛行安全疑慮，飛行員如何安心駕駛，展現最好的抗敵戰技。



