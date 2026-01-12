F-16戰機完成「天安二號」特檢 第五聯隊長率隊帶頭復飛

空軍第五聯隊F-16型機今天從花蓮基地起飛。（第五聯隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

空軍第五聯隊長胡中華少將今天完成飛行前準備後率隊復飛。（第五聯隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

上尉飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練墜海失聯，國防部事後第一時間下令對所有F-16機隊實施「天安二號」特檢，歷經1周逐一檢查完成後，今天在確認安全無虞的狀態下恢復飛行訓練，由第五聯隊長胡中華少將駕駛編號6818雙座機帶頭復飛。

辛柏毅夜航訓練出事後，軍方第一時間下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，並執行機務加強檢查，直到今天下午花蓮天空出現戰機「轟隆隆」的聲響，引起民眾關注空軍是否開始恢復訓練，也有人說，時隔1周聽到戰機聲響感到相當心安。

廣告 廣告

空軍司令部今天表示，針對日前0106飛安事件，已完成F-16型機「天安二號」停飛期間特檢作業，並在今日恢復飛行訓練。

空軍司令部進一步說明指出，特檢期間已完成裝備檢整，並對空（技）勤人員分別實施學（術）科及模擬機訓練，確保各項裝備性能無虞，未來將秉持嚴謹務實的態度，持恆落實裝備維保及提升訓練管理作為。

據了解，大批F-16V戰機今天上午開始展開引擎性能測試，經逐一在跑道試滑，確認安全無虞後，下午2時由第五聯隊長胡中華少將，率領作戰隊長駕駛編號6818雙座戰機率先起飛，總計共執行12架F-16V復飛，重新回到戰備任務及訓練。

【看原文連結】