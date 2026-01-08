F-16戰機意外飛官仍失聯 總統：持續搜救

空軍一架F-16戰機在執行訓練任務時發生意外，飛官辛柏毅疑跳傘後失聯，至今尚未尋獲。賴清德總統今天(8日)表示，國防部海空聯合搜救大隊仍持續全力搜救，他希望全民為辛柏毅集氣，祈禱他能平安歸來。

空軍第五聯隊由上尉辛柏毅駕駛的一架F-16單座戰機6日晚間於花蓮基地起飛執行例行性訓練任務時，疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海里處跳傘後失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜救行動。

賴清德總統8日上午出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，他在會前接受媒體聯訪時，表示國防部仍持續搜救，希望辛柏毅能平安歸來。總統說：『(原音)目前國防部海空聯合搜救大隊仍然持續全力搜救當中，我非常希望我們全國人民都能夠為辛柏毅上尉集氣，我們也祈禱他能夠平安歸來。』

賴總統日前也透過臉書發文，強調每位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人一起為辛柏毅集氣、也為搜救人員加油，政府會盡全力爭取每一分、每一秒，將飛官平安帶回來。