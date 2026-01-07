F-16戰機意外 賴清德籲不分朝野為飛官祈福 全力支持國軍

針對空軍一架F-16戰機於訓練中失聯，兼任民進黨主席的賴清德總統今天(7日)在中執會上表示，他已在第一時間指示相關單位全力搜救，也呼籲不分朝野、全體國人一起集氣，為失聯的飛官辛柏毅祈福，並全力支持國軍。

空軍一架F-16V戰機6日在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，飛官辛柏毅疑跳傘後失聯，目前持續搜救中。

民進黨7日召開中執會，兼任民進黨主席的賴清德總統於會中發表談話指出，他已在第一時間指示相關單位全力搜救，他也呼籲國人一同為辛柏毅集氣、祈福。民進黨發言人吳崢轉述說：『(原音)我已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。在此，我要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。』

此外，今天是民進黨於2026年第一次召開中執會，賴清德也在會中感謝黨公職過去一年給予執政團隊的支持與協助，他並談及，今年是民進黨創黨40週年，因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政，為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，他提醒所有從政黨員都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德說，「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民的信任。「勤政」則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。「愛鄉土」，則是熱愛台灣、認同台灣，竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

賴清德強調，「清廉、勤政、愛鄉土」是人民對民進黨最深切的期待，他希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。