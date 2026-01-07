F－16戰機才故障報修又失事 藍黨團轟國防部：枉顧裝備妥善率不足事實

國民黨團指，出事的F－16戰機日前才因電腦故障報修，昨晚疑似再次故障。 資料照：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 空軍司令部所屬花蓮基地戰機飛官辛柏毅昨晚尉駕駛F－16戰機執行夜間航行訓練任務時，疑似因電腦訊號故障導致戰機姿態失控，緊急彈射跳傘，相關單位已全力投入搜救。國民黨立法院黨團今（7日）也發聲為辛柏毅祈福同時，也指出F－16戰機日前就發生電腦故障報修，因此指責國防部枉顧裝備妥善率不足事實。

國民黨團指出，昨晚出事F－16戰機日前才因電腦故障報修，昨晚疑似再次故障。現今國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵寶貴性命當人肉盾牌，必須嚴肅檢討。同時，國防部必須儘速向國人及立法院提出完整的報告。

國民黨團表示，民進黨2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，國軍更因此失去台海中線的主控權，致使海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，官兵勤務倍增，萬物皆漲只有國軍薪資不漲，以致軍士官兵提前報退人數創下歷史新高；而當今賴清德政府不顧國軍後勤維修能力不足、人才快速流失的困境，6600億軍購逾期未到，其中66架F- 16V戰機沒有如期交付，一架未到。付出鉅額經費預算，武器性能未能如期如實升級，難道不該全面檢討嗎？

國民黨團再次提醒，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策。否則高價買來的武器裝備無訓練有素官兵操作，無法保護台灣，捍衛台海和平。

