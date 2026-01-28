F-16戰機潛力裝掛 飛官陳怡慈成全場媒體焦點

（中央社記者吳書緯嘉義28日電）空軍第四聯隊今天執行春節加強戰備操演，F-16戰機執行潛力裝掛作業，在時限內完成空對空飛彈掛載，飛官陳怡慈上尉進行飛行前檢查後進入座艙，將戰機滑出機堡準備起飛，執行戰鬥空中巡邏（CAP）任務，英姿颯爽成為國內外媒體焦點。

國防部國軍春節加強戰備媒體邀訪今天進入第2天，空軍第四戰術戰鬥機聯隊上午於嘉義基地進行動態戰備操演，執行F-16V（blk20）戰機潛力裝掛操演。

空軍現場說明指出，今天執行的是F-16戰機2機快速恢復整補作業，快速恢復整補作業是由作戰指揮中心命令下達後，在最短時間內將落地關車後的戰機，進行恢復整補作業，此次2架裝載構型為「恢復」防空外型，分別在兩側翼尖掛載1枚AIM-120飛彈，兩翼下均掛載AIM-9M飛彈以及370副油箱。

空軍第四聯隊第四修補大隊支援中隊武掛分隊上士班長吳柏志受訪說明，潛力裝掛為F-16戰機戰力發揚的重要核心作業，確保戰機在最短時間內完成彈藥整補及加油作業並迅速出擊，透過潛力裝掛作業，能夠讓戰機在制空、制海及對地任務間快速切換，以應對瞬息萬變戰場情勢。

當地勤人員完成掛載後，擔任2號機飛行任務的陳怡慈紮著馬尾進入機堡對F-16戰機進行飛行前檢查時，突然間吸引在場國內外媒體的焦點，快門聲此起彼落，隨後陳怡慈駕駛機號6684的F-16單座機，與另1架裝掛AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」的F-16單座機，先後將戰機滑出機堡，準備進行戰鬥空中巡邏任務。

空軍第四聯隊第23作戰隊飛行官施順德中校受訪表示，F-16戰機昨天執行緊急起飛的演練，不只是演練，更是F-16飛行員每一天的日常，也透過緊急起飛的演練讓民眾知道空軍平時實戰化訓練的成果，春節期間空防沒有休假，雖然他過年期間可能沒有辦法回家，但相信他的留守可以使台灣2300萬人民有一個更安全更幸福的春節。

針對F-16儀表失效時的備援手段，施順德說明，F-16戰機是先進的裝備，有多重的備援，飛行員平時也會執行各項的模擬機的緊急訓練，當在空中遇到類似情況，會依照「黃卡」，也就是緊急程序SOP來執行，利用備援裝置飛回基地，而備援儀表包括備用姿態儀以及備用磁羅盤等。（編輯：翟思嘉）1150128