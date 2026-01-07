首次上稿：01/07 08:51

更新時間：01/07 09:00（更新內文）

即時中心／顏一軒報導

民進黨原定今（7）日下午2時50分召開記者會，由身兼黨主席的總統賴清德宣布，提名新北市牙醫師公會理事長温世政競選南投縣長，挑戰欲尋求連任的國民黨籍現任縣長許淑華，惟因F-16戰機昨（6）日晚間在花蓮外海失事，飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，目前正在全力搜救中，民進黨中央稍早已宣布南投縣長提名記者會，將延期擇日辦理。





廣告 廣告

國防部說明，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛乙架F-16單座戰機，晚間6時17分起飛執行例行訓練，執行例行性訓練任務，隨後於7時29分疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

空軍司令部將於今早10時在空軍第五戰術混合聯隊飛虎廳召開「0106專案報告」臨時記者會，說明最新的搜救進度。

海巡署則表示，海委會主委管碧玲接獲通報後，第一時間在高雄上線，全程掌握救援進度，海巡署則由署長張忠龍主持，開設應變中心指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動。

據了解，53歲的温世政出身草屯鎮，國中期間曾透過甄選進入台中一中數理資優班，大學則是考取台北醫學大學牙醫系，隨後取得台大臨床牙科研究所碩士。





原文出處：快新聞／F-16戰機花蓮外海失聯 民進黨南投縣長提名記者會延期

更多民視新聞報導

獨／蔡英文、賴清德都找過他！486先生爆料「地下室密談」內幕

F-16花蓮墜機！飛官跳傘逃生 賴清德下令「全力搜救」

F-16墜機「飛官跳傘逃生」下落不明！柯文哲嘆：壓力很大

