F-16戰機花蓮夜訓失聯！已是近5年來第8起事故

空軍上尉飛官辛柏毅6日晚間進行夜間訓練時不幸失事。（圖／idf粉專提供）





F-16再傳失事！29歲空軍上尉飛官辛柏毅昨（6）日晚間進行夜航訓練時，不幸發生失事。海空單位隨即漏夜展開搜救，但目前仍未傳出好消息。據了解，這已是我國空軍近年來第8起升空演訓意外事故。

據了解，花蓮基地一架編號6700的F-16單座戰機於昨晚18時17分起飛，執行例行訓練，19時29分在花蓮豐濱鄉東面約10海浬處疑似跳傘失聯，空軍立即成立應變中心展開搜救行動。自2020年以來，我國空軍已生F-16及其他戰機、教練機共7次失事意外，這次已經是第8次事故。

近5年來空軍演訓事故

2020年1月2日

UH-60M黑鷹直升機（編號933）於松山基地起飛任務途中，墜入新北坪林與宜蘭交界的烘爐地溪谷。機上13人，包括參謀總長沈一鳴上將與總士官長韓正宏，共造成8人殉職、5人生還。

2020年11月17日

花蓮空軍基地一架編號6672的F-16戰機在夜航訓練中失聯，起飛不久即在花蓮機場東北約8浬外海消失，飛官蔣正志上校未能尋獲，後追晉為少將，事故曾導致空軍暫停所有F-16飛行。

2022年1月11日

F-16V戰隼戰鬥機於嘉義東石外海墜海，飛官陳奕未能成功彈射，造成殉職，空軍下令暫停F-16戰隼訓練任務。

2022年3月14日

幻象2000戰機於台東外海失事，空軍第二聯隊黃重凱中校在例行訓練中疑似因機件故障，飛機失去聯絡，所幸其及時彈射落海獲救，無其他傷亡。

2022年5月31日

高雄市岡山區AT-3教練機墜毀，飛機墜落在當地農田，23歲徐大鈞少尉不幸殉職。

2024年9月10日

空軍一架幻象2000戰機進行夜間訓練時，於苗栗以西外海疑似機械故障失去動力，飛官謝沛勳上尉彈射獲救，無其他傷亡。

2025年2月15日

台東志航基地一架T-BE-5A型勇鷹高級教練機於例行飛行訓練中墜海，林瑋少校緊急彈射獲救，無其他傷亡。

