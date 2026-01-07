F-16戰機訓練失事 賴清德籲全體國人集氣：盼辛柏毅平安歸來

民進黨今（7）日下午召開中執會，總統兼黨主席賴清德在致詞時提到，民進黨創黨至今，為了不辜負前輩託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。此外，對於昨日F-16V戰機執行夜航訓練發生失事，賴清德也請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

總統兼民進黨主席賴清德在中執會為失事飛關辛柏毅祈福。（資料照／民進黨提供）

賴清德在致詞時提到，首先，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，自己已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。在此，他要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛柏毅上尉祈福並全力支持國軍。

賴清德表示，此外，今天是2026年第一次召開中執會，他要感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓我們能在國內外挑戰中，不斷的持續前進。

空軍F-16夜航訓練失聯，飛官辛柏毅疑跳傘外海逃生，目前下落不明搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

賴清德指出，今年是創黨40週年。因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政。為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對我們的信任。

「勤政」，則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。

「愛鄉土」，則是熱愛台灣、認同台灣，我們必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

賴清德強調黨員要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神與原則。（資料照／中天新聞）

最後賴清德再次強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對我們最深切的期待。因此，我希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。

