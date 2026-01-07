F-16戰機防撞系統裝了沒？空軍上月才說2024執行安裝 今漏餡「一架都沒裝」

空軍花蓮基地一架F-16戰機在昨（7）日失事，上尉飛行員辛柏毅目前仍未尋獲，這也讓外界關切F-16V Block 20自動防撞地系統（Auto GCAS）安裝進度，空軍督察長江義誠少將今（7）日指出，由於空軍是與美國國民兵一起進行系統研改，因此催促美方盡快交付，希望在年底起獲得Auto GCAS。但事實上，空軍在上個月才稱2024年開始安裝，不過現在卻一架都還沒有裝上，說法可謂前後矛盾。

空軍F-16V戰機在2025年12月進行訓練時，發生操作大G力動作時，飛行員一度在空中昏迷的驚險狀況，當時在國防部記者會上，同樣被問及Auto GCAS的安裝進度，那時候江義誠指出，「有關自動防撞地系統，空軍在2020年，納入了F-16升級計畫裡面的執行的工項，現在是依照計畫來進行；有關安裝的進度部分的話，在2024年開始執行全數整個機隊的安裝。」

當時江義誠指出，加裝自動防撞地系統，牽涉F-16AM/BM的飛控軟體及飛控電腦進行整合與提升，由於F-16AM/BM的軟體與電腦與美軍模式不同，必須從原有的類比式提升為數位式，並且全數更換為混合式飛控電腦，美軍在去年都已經針對我方這些系統的整合做完驗證，情況都是正常。

軍方人士認了： F-16戰機仍無自動防撞系統

按照一個月前的說法，外界普遍認為已經從2024開始安裝自動防撞系統，然而，在今日F-16戰機失事的記者會上，自動防撞系統問題再次被問到，但江義誠卻表示，「空軍採購Auto GCAS的計劃，日前已與美國國民兵一起進行系統研改，空軍將會催促美方，希望在今年底開此獲得AUTO GCAS系統。」

也就是說，現在其實F-16V Block 20戰機，其實都還沒有裝上自動防撞系統。一位軍方人士坦言，現在的F-16戰機，都還沒有裝上AUTO GCAS，連美軍都還沒有完成，台灣跟美軍的時程都是同步在進行，加上台灣也是第一個在改的國家，講白了就是全世界都還沒有，而2024年其實是在做工程的研改。

目前光是空軍的F-16的「鳳展專案」說法都前後不一，接下來軍方若要再說明國防特別條例、國防預算，以及相關對美延宕的軍購，想要在立法院順利闖關，恐怕難度大大提升。

