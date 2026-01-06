F-16戰機飛官辛柏毅上尉跳傘逃生 國防部「全力搜救中」：請和我們一起祈禱

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

今（6）日晚間7時29分，一架國防部編號6700的F-16戰機於花蓮外海執行夜間飛行任務時，雷達光點突然消失，機上飛官辛柏毅上尉隨即進行緊急彈射逃生，安危仍待確認。國防部指出，目前全力搜救中，「請和我們一起祈禱！」

今（6）日晚間7時驚傳F-16戰機墜海，飛官辛柏毅上尉疑似跳傘，安危仍待確認。國防部指出正全力搜救中，「請和我們一起祈禱！」（圖／取自臉書／國防部發言人）

據了解，國防部已會同空勤總隊出動C-130運輸機與海鷗直升機前往海域搜救，海巡署也同步派遣艦艇趕赴事發地點，全力展開救援行動。

國防部臉書發文指出，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動，強調「目前全力搜救中，請和我們一起祈禱！」

廣告 廣告

更多FTNN新聞網報導

F-16戰機墜海！辛姓飛官跳傘逃生失聯當中 賴清德下令全力搜救

機師薪資單曝光！收入驚人 網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

1/31將熄燈！ 台北新民生戲院留「畢業禮物」：只要拿得走都可以帶走

