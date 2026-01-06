F-16戰機飛行員失聯！管碧玲曝海空搜救進度

▲漢光41號演習，空軍五聯隊實施F-16戰機熱加油作業。（圖／軍聞社提供）

[NOWnews今日新聞] 針對今（6）日晚間發生的F-16戰機失聯意外，海委會主委管碧玲晚間也透過臉書社群發聲，證實包含國防部、海巡署及空勤總隊在內的海空搜救力量已全面出動，並同步聯繫上距離事發位置最近、僅約6.3浬的一艘貨輪，請求投入第一線搜救工作，爭取黃金救援時間。

辛姓上尉執行夜航訓練時，於晚間7點29分在花蓮豐濱鄉東方外海，疑似因機械故障或空間迷向而彈射跳傘。目前搜救座標鎖定在北緯23度26分、東經121度39分附近，軍方已派遣C-130運輸機、海鷗直升機及海巡艦艇前往該海域積極搜尋，期盼在低溫海域中能盡快傳回好消息。

