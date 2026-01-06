F-16戰機驚傳失事飛官花蓮外海跳傘！賴清德下令全力搜救

空軍一架隸屬花蓮基地的F-16單座戰機（機號6700），由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，今天（6日）晚間於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即展開搜救行動。總統賴清德表示，已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救，將飛官平安帶回來。

空軍一架F-16戰機驚傳失事，賴清德下令全力搜救。（圖／中天新聞）

空軍司令部今天表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。目前國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。

廣告 廣告

賴清德在臉書表示，關於今晚花蓮F-16戰機於訓練中失聯，他已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。目前空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。

花蓮空軍基地驚傳有F16戰機失事，飛行員跳傘求生，正在搜救中。（圖／IDF經國號粉專）

賴清德強調，每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。

延伸閱讀

F-16花蓮外海驚傳失聯飛官跳傘！最新搜救進度曝光

保密新規定引基層反彈！國防部：結合實際需求及安全考量

國防部公文機密新制惹議 連綠委都不挺