F-16戰機10年出事11架 審計部早示警：妥善有問題

花蓮基地編號6700的F-16戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅上尉至今仍失聯。作家「漂浪島嶼」表示，10年內有11架F-16戰機出事，出事率相當高，並揭露該機型妥善率長期存在問題，審計部早已公開打臉相關維修能量不足的情況，報告指出，F-16有30幾項關鍵維修台灣無法處理。

F-16AM。（圖／軍聞社）

「漂浪島嶼」7日在臉書發文指出，每次戰機墜毀就是全面搜救、家人碎心、總統上香等溫情新聞，對於戰機出事原因說檢討卻沒下文，然後再等下一架戰機出事，重覆循環過程。他進一步指出，服役28年的F-16以及新升級的F-16V，戰機妥善率一直都有問題。

此次失事的F-16戰機。（圖／IDF經國號粉絲專頁）

「漂浪島嶼」提到，2020年F-16維修中心在台設立營運，當時政府剪綵敲鑼打鼓，宣稱全面提升戰機妥善率，甚至可以成為亞洲F-16專業維修基地，未料8月維修中心開幕，11月就再墜一架F-16。他直言，不用在野、社會批評，2025年審計部就公開打臉，F-16有30多項關鍵維修，台灣只能修2項，而且標準還是自己認定。

「漂浪島嶼」強調，戰機妥善率有問題，不只是飛行員有事故危險，對國防安全也是一大危機。10年11架戰機出事，出事率相當高，政府真的必須面對問題，解決戰機妥善率，如果戰機有飛行安全疑慮，飛行員如何安心駕駛，展現最好的抗敵戰技。

F-16重大事故一覽表

