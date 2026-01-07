F-16戰機MMC任務電腦故障 資深飛官：易致空間迷向

台北市 / 綜合報導

飛官辛柏毅上尉搜救工作仍在持續當中，空軍司令部今(7)日舉行記者會，證實該架失事的6700(六拐洞洞)號機出現空間迷向，機上模組化任務電腦MMC也發生故障。曾任F-16種子教官的黃揚德指出，戰機在夜間或天候不佳情況下，做戰術動作帶G力時，確實容易產生空間迷向，如果再加上模組任務電腦MMC故障，未能立刻重啟，就只能靠著剩下的基本儀表來操作。

F16儀表板上的抬頭顯示器，跑滿各式各樣的符號，得以辨別天空和地面，再確認小飛機是否和天地線重疊，就代表正在安全飛行中，不管是高速飛行下的9G小轉彎，還是在空中360度連續翻滾，F-16連續特技動作展現優異操縱和機動能力，能夠有這些翻滾動作，都是多虧背後的任務電腦MMC，但這回失事的F16戰機空軍證實MMC故障，出現空間迷向。

前F-16種子教官黃揚德說：「舊的構型MMC偶有故障，然後也有記者會那個，後勤科科長講的暫態性故障，它會跳出那個故障的代碼，如果這個故障程代碼可以清除掉，那它重新重置以後應該就正常了。」F-16戰機的任務電腦等同於飛機的「大腦」，負責整合導航雷達及姿態顯示，等核心資訊，飛行員下指令後MMC解讀與整合，進一步再到FLCS飛行控制系統再到操作，如果MMC一故障包含雷達系統抬頭顯示器，多功能顯示器導航.空速.高度等飛行參數等都會受到影響。

前F-16種子教官黃揚德說：「舊的構型的飛機，也有過那個抬頭顯示器會凍結，那我們唯一的來源是，這個跟我的備用狀態儀，按照教範上面講的，如果我們遭遇到這個空間影響，或者是錯覺的時候，要恢復儀表的操作。」

再看這次失事的F16飛行高度軌跡，是不是MMC故障的理由，導致飛行高度從7600呎下降到4000呎再降到2600呎和1700呎，整個過程只花了一分鐘急速下降，甚至傳出在鳳展專案升級後因記憶體計算容量不足造成程式不穩定，軍方澄清過去僅有一般性故障，但這回事發跟MMC大有關聯，就看未來怎麼化解疑慮讓飛官們變的更心安。

