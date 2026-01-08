F-16戰機MMC常故障？ 顧立雄：軟體升級後性能已穩定

空軍花蓮五聯隊所屬的一架F-16戰機6日晚間在執行夜航訓練時，疑似因駕駛空間迷向意外墜海，外界質疑是因機上模組化任務電腦(MMC)經常故障導致。對此，國防部長顧立雄今(8日)在立法院澄清，表示我國目前所有F-16戰機在進行軟體升級後，MMC性能已穩定，沒有不堪使用的狀況。

空軍一架F-16戰機6日意外在花蓮墜海，搜救落海飛官的行動進入第三天。國防部長顧立雄8日上午在立法院說明，目前國軍及友軍單位已經派遣約30架次飛機、22艘船艦至相關海域，在地面也派遣了約180人在岸際搜尋，唯一的目標就是盡全力搜救。

外傳我國既有的F-16 blc20戰機在完成「鳳展專案」升級後，機上的模組化任務電腦(MMC)就經常失效，危及戰機操作安全。對此，顧立雄說明，經查失事戰機(機號6700)近期並無MMC故障狀況，相關系列戰機的MMC系統也沒有不堪使用的情形。顧立雄說：『(原音)MMC的電腦在升級之後，軟體都要進行修調。在114年(2025年)1月開始，經過軟體升級之後，這個MMC已經呈現穩定的狀態，沒有各位所講的所謂「不堪負荷」的狀況。』

另外，事件發生後，空軍立即展開F-16戰機的「天安二號」特檢，停止演訓任務派遣，外界擔憂這恐將影響國軍目前戰備任務，甚至加重其他機種的任務負荷。顧立雄則回應表示，目前影響的只有戰演訓的部分，警戒待命任務仍會維持。顧立雄說：『(原音)戰演訓任務的部分暫時停止，但是警戒跟待命的部分還是會維持。現在已經開始將所有的(F-16)飛機做特檢，這個特檢的狀況應該禮拜六(10日)就會完成。』

外界也關心F-16戰機「自動防撞系統」(Auto-GCAS)的採購進度。顧立雄說明，美商洛馬(Lockheed Martin)當初針對F-16戰機所設計的防撞系統是裝在數位式系統上，如我方目前採購的blc70機型出廠時就會配備；目前既有的blc20機型則是類比式系統，因此原廠必須進行系統的研改。目前相關研改測試都順利，預計年底前就會開始獲裝、2027年全數安裝完成。 (編輯:柳向華)